Naini : Les nouvelles dimensions de la puissance iranienne se révèlent dans la guerre

15 décembre 2025 - 13:00
Code d'info: 1762077
Source: ABNA
Le porte-parole du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a déclaré : « Certainement, si une guerre commence, l'ennemi sera confronté à une nouvelle puissance de la République islamique dans diverses dimensions militaires. »

Le général de brigade Ali Mohammad Naini, parlant des nouvelles réalisations de défense et de sécurité du CGRI, a déclaré : « Nous allons certainement atteindre de nouvelles réalisations dans tous les domaines - dans les armes, la tactique et la planification ; nous n'envisageons pas le contraire. »

Il a noté : « Certainement, si une guerre commence, l'ennemi sera confronté à une nouvelle puissance de la République islamique dans diverses dimensions militaires ; cependant, celles-ci doivent être expérimentées sur le champ de bataille, et l'ennemi doit voir les effets de ces évolutions là-même. »

