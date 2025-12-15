Chili: l’Iran salue la présidentielle et se dit prêt à renforcer les liens bilatéraux

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Téhéran/Santiago — Selon un message diplomatique rapporté par des médias, le ministère iranien des Affaires étrangères a salué le bon déroulement de l’élection présidentielle au Chili et a adressé ses félicitations au peuple chilien ainsi qu’aux autorités compétentes. La déclaration souligne que la participation politique et la stabilité institutionnelle peuvent contribuer au développement et à la sécurité, tout en rappelant la ligne constante de la République islamique: respect de la souveraineté des États et rejet de toute ingérence dans les affaires intérieures.

Message de félicitations et signal d’ouverture diplomatique

Dans son message, Téhéran exprime sa disponibilité à approfondir le dialogue avec Santiago et à élargir la coopération dans des domaines d’intérêt commun. L’approche iranienne insiste sur une relation d’État à État, fondée sur le droit international, le respect mutuel et la réciprocité. Les responsables iraniens mettent en avant la nécessité d’une coopération pragmatique, axée sur des projets concrets plutôt que sur des slogans, et soulignent l’importance de mécanismes réguliers de consultation diplomatique.

Le texte ne s’attarde pas sur le débat politique intérieur au Chili, privilégiant une posture diplomatique classique: reconnaître l’événement électoral comme un processus national et afficher une volonté de collaboration avec les institutions officielles.

Coopération économique et échanges Sud–Sud

La déclaration évoque la perspective de renforcer les échanges économiques, commerciaux et scientifiques. Des observateurs notent que l’Iran cherche, dans ses relations avec l’Amérique latine, à développer des partenariats fondés sur la complémentarité: agriculture et agro‑industrie, santé et médicaments, recherche universitaire, technologies appliquées et projets d’infrastructure. Téhéran met régulièrement l’accent sur sa capacité à bâtir des coopérations techniques malgré les contraintes liées aux sanctions unilatérales, qu’il juge illégales et contraires aux intérêts des peuples.

Dans cette logique, plusieurs pistes sont considérées comme prioritaires: activation ou relance de commissions mixtes, facilitation des échanges entre chambres de commerce, coopération académique et scientifique, et identification de projets à forte valeur ajoutée.

Respect mutuel et diplomatie équilibrée

Le message iranien s’inscrit dans la diplomatie de la République islamique qui privilégie la diversification des partenaires, le multilatéralisme et la coopération Sud–Sud. Téhéran affirme que des relations équilibrées avec l’Amérique latine peuvent contribuer à un ordre international plus juste, en résistant aux pressions extraterritoriales et aux politiques de contrainte.

En saluant la présidentielle chilienne, l’Iran cherche ainsi à transmettre un signal politique clair: consolider des relations bilatérales fondées sur la souveraineté, des intérêts partagés et des partenariats concrets.

Fin/229