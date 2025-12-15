Grossi : Les inspections en Iran ont commencé, mais nous n'avons pas accès aux installations clés

Selon l'agence de presse Abna, Rafael Grossi, le Directeur général de l'AIEA, a noté dans une interview avec RIA Novosti : « L'Agence a de nouveau commencé les inspections en Iran, mais n'a pas accès aux installations clés. »

Il a ajouté : « C'est la question la plus importante à laquelle nous sommes confrontés en Iran actuellement. Nous avons pu reprendre les inspections, mais nous n'avons toujours pas accès aux sites clés. »

Le Directeur général de l'AIEA avait également déclaré dans un rapport sur le programme nucléaire iranien le mercredi 11 novembre que l'Iran n'avait pas autorisé les inspecteurs de l'organisation à accéder à ses installations nucléaires qui avaient été bombardées par Israël et les États-Unis.

Grossi a déclaré : « L'absence d'accès de l'Agence à ces matières nucléaires pendant cinq mois signifie que la vérification est retardée depuis longtemps. »

L'Agence a en même temps confirmé avoir inspecté certaines installations nucléaires iraniennes qui n'avaient pas été endommagées lors de la guerre imposée de 12 jours avec Israël et de l'attaque américaine.

Ismail Baghaei, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a également déclaré en réponse à une question sur les déclarations de Grossi : « La semaine dernière, les inspecteurs de l'Agence ont visité plusieurs centres nucléaires iraniens, y compris le réacteur de recherche de Téhéran, et concernant les autres installations nucléaires, la procédure et les règlements pertinents sont clairs. Conformément à la loi adoptée par le Parlement, nous sommes obligés de prendre une décision concernant toute demande d'inspection de l'Agence pour les installations nucléaires après coordination avec le Conseil suprême de la sécurité nationale. »

Il a ajouté : « Nous sommes confrontés à des circonstances particulières en raison de l'action agressive du régime sioniste et des États-Unis, et l'Agence doit le comprendre. Ce ne sont pas des conditions normales. Nous avons coopéré avec l'Agence de manière conventionnelle avant la récente agression militaire et nous sommes parvenus à un accord après l'accord du Caire sur la coopération dans les nouvelles conditions. »