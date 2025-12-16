Iran: Téhéran réaffirme sa diplomatie économique face aux pressions

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques persistantes et une instabilité des marchés, des responsables iraniens ont souligné l’importance d’une diplomatie économique active, fondée sur la complémentarité régionale, la sécurisation des corridors commerciaux et le renforcement des capacités nationales de production. Selon des intervenants, l’objectif est d’élargir les échanges avec les pays voisins et partenaires, tout en réduisant la vulnérabilité aux chocs extérieurs.

Une diplomatie économique centrée sur la souveraineté

Les participants ont insisté sur le fait que la stabilité économique passe d’abord par des décisions souveraines et par la consolidation des infrastructures stratégiques, notamment dans l’énergie, le transport et l’industrie. La République islamique d’Iran entend privilégier des accords concrets, axés sur des résultats mesurables: facilitation douanière, mécanismes financiers adaptés, et projets communs dans les secteurs prioritaires.

Ils ont également mis l’accent sur la nécessité de diversifier les débouchés, de renforcer les chaînes de valeur régionales et d’accélérer la coopération entre acteurs publics et privés. Dans cette approche, l’économie n’est pas seulement un instrument de croissance: elle est présentée comme un levier de résilience nationale.

Sanctions, pressions et réponses structurelles

Évoquant les défis imposés par les sanctions et les restrictions, plusieurs interventions ont décrit ces mesures comme un frein à la circulation normale des biens et des capitaux. Tout en dénonçant ces pressions, les responsables ont appelé à des réponses structurelles: montée en gamme industrielle, soutien à l’innovation, et sécurisation de l’approvisionnement dans des secteurs essentiels.

La priorité affichée consiste à transformer les contraintes en opportunités de modernisation, via la production nationale, la substitution intelligente des importations et la coopération technologique avec des partenaires fiables. Dans cette logique, la diplomatie économique vise aussi à réduire les coûts de transaction et à protéger les acteurs économiques contre les incertitudes.

Solidarité régionale et question palestinienne

La rencontre a enfin rappelé que les crises humanitaires et les conflits pèsent directement sur la sécurité et l’économie de la région. Des intervenants ont réaffirmé leur solidarité avec le peuple palestinien et condamné les actions du régime sioniste, soulignant l’importance d’une mobilisation politique et humanitaire, ainsi que d’initiatives visant à limiter l’escalade et ses effets sur les populations civiles.

En conclusion, les responsables ont présenté la coopération régionale, la souveraineté économique et la solidarité comme trois piliers complémentaires d’une stratégie visant à renforcer la stabilité et les intérêts des nations de la région.