Iran: Araqchi à Moscou pour des entretiens de haut niveau

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon des informations publiées à l’occasion de ce déplacement, Abbas Araqchi conduit une délégation iranienne dans la capitale russe afin de tenir des rencontres avec de hauts responsables de la Fédération de Russie. Ces échanges portent sur l’approfondissement des relations stratégiques entre la République islamique d’Iran et la Russie, ainsi que sur la coordination des démarches diplomatiques face à l’évolution rapide de la situation régionale.

Renforcement du partenariat stratégique Téhéran–Moscou

Les discussions prévues à Moscou s’inscrivent dans une dynamique de consolidation des liens politiques entre les deux pays. Les parties doivent examiner l’état des mécanismes de consultation existants, l’amélioration de la coopération institutionnelle et les voies permettant d’accroître la stabilité et la prévisibilité des relations bilatérales.

D’après les indications communiquées, la délégation iranienne entend mettre l’accent sur une coopération fondée sur le respect mutuel, la souveraineté nationale et le refus des politiques de pression. Téhéran souligne régulièrement que les sanctions unilatérales et les tentatives d’isolement menées par certains pays occidentaux n’ont pas de légitimité au regard des principes du droit international et ne doivent pas entraver les échanges légaux entre États.

Coopération économique, énergie et corridors de transport

Un volet important des entretiens concerne l’élargissement des partenariats économiques. Les échanges devraient aborder des dossiers liés à l’énergie, au commerce, aux investissements et à la facilitation des échanges financiers. Dans ce cadre, la coordination sur les couloirs de transport eurasiens et l’amélioration de la connectivité logistique figurent parmi les thèmes mis en avant, avec l’objectif de réduire les coûts, d’accélérer les flux commerciaux et de sécuriser les chaînes d’approvisionnement.

Les discussions portent également sur des mesures pratiques visant à surmonter les obstacles créés par les restrictions occidentales, notamment par le développement de solutions financières alternatives et par une coopération accrue entre secteurs public et privé. Téhéran affirme que l’expansion du commerce régional et l’utilisation d’instruments monétaires adaptés peuvent contribuer à renforcer la résilience des économies face aux pressions extérieures.

Coordination régionale et dossiers internationaux

Araqchi doit aussi échanger avec ses interlocuteurs russes sur plusieurs dossiers régionaux, notamment la sécurité collective, la lutte contre le terrorisme et la prévention de nouvelles crises. La coordination dans les enceintes multilatérales et les formats de coopération régionale est présentée comme un axe central, dans la perspective d’une approche fondée sur le dialogue et sur la responsabilité des acteurs concernés.

La République islamique d’Iran considère que la stabilité durable ne peut être obtenue par l’ingérence, mais par des solutions politiques et par le respect des peuples de la région. Dans cet esprit, Téhéran et Moscou entendent poursuivre leurs consultations afin d’harmoniser leurs analyses et de soutenir des initiatives visant à réduire les tensions et à empêcher l’escalade.

