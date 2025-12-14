Cisjordanie: un adolescent palestinien tué à Silat al‑Harithiya, son corps confisqué par les forces du régime sioniste

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Jénine — Des sources de sécurité palestiniennes ont indiqué qu’aux premières heures de la journée, une unité de l’armée d’occupation a fait irruption dans la localité de Silat al‑Harithiya, à l’ouest de Jénine. Au cours de ce raid, le jeune Mohamad Iyad Abahreh, 16 ans, a été atteint par des tirs avant que les soldats ne s’emparent de son corps et l’emportent vers une destination inconnue. Les habitants affirment qu’il a été laissé à terre pendant un moment sans qu’aucune équipe médicale palestinienne ne soit autorisée à lui porter secours.

Un corps confisqué, une famille privée de deuil

La pratique consistant à retenir les corps de Palestiniens tués par les forces d’occupation est régulièrement dénoncée par les familles et les défenseurs des droits de l’homme comme une forme de punition collective. Dans le cas de Mohamad Iyad Abahreh, ses proches n’ont pas été autorisés à voir son corps ni à organiser des funérailles dignes, comme le requièrent les traditions religieuses et les normes humanitaires.

Des ONG palestiniennes rappellent que la rétention des dépouilles empêche les familles d’exercer leurs droits les plus élémentaires: identification officielle, autopsie indépendante, inhumation rapide selon les rites islamiques. Elles soulignent que cette politique vise à accroître la pression psychologique sur la population et à masquer les circonstances des homicides, en particulier lorsqu’il s’agit de mineurs.

Raids récurrents et climat de tension à Jénine et ses environs

La région de Jénine et les localités voisines, dont Silat al‑Harithiya, sont la cible de raids quasi quotidiens des forces du régime sioniste: incursions nocturnes, arrestations, bouclages et destructions de biens. Les responsables locaux mettent en garde contre une escalade continue, en particulier pour les jeunes exposés aux tirs lors des confrontations ou des opérations militaires à proximité des zones résidentielles.

Des responsables palestiniens affirment que ces opérations et l’usage de balles réelles dans des zones habitées constituent de graves violations des obligations de la puissance occupante, telles que prévues par le droit international humanitaire, notamment la quatrième Convention de Genève. Ils appellent à une enquête internationale indépendante sur la mort de Mohamad Iyad Abahreh et sur la pratique de confiscation des corps, qu’ils jugent contraire à la dignité humaine.

Dans le même temps, des appels se multiplient en Cisjordanie pour que les organisations internationales, y compris les mécanismes des Nations unies, interviennent afin de protéger les civils, en particulier les enfants, et de mettre fin aux raids meurtriers contre les villes et camps palestiniens.

Fin/229