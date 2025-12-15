  1. Accueil
Des soldats israéliens tirent sur un colon sioniste

15 décembre 2025 - 12:58
Des sources hébraïques ont rapporté que des soldats israéliens ont tiré sur un colon sioniste en Cisjordanie.

Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, des sources sionistes ont rapporté que des soldats du régime sioniste ont tiré par erreur sur un colon dans la région de Kedumim entre Qalqilya et Naplouse en Cisjordanie.

La radio de l'armée du régime sioniste a également annoncé que lors de cette fusillade, un colon sioniste souffrant de troubles mentaux avait été grièvement blessé.

Auparavant, le journal Yedioth Ahronoth avait affirmé que des soldats sionistes avaient tiré sur un Palestinien qui avait l'intention d'attaquer des Sionistes avec un couteau.

Cependant, l'armée du régime sioniste prétend que le jeune homme blessé tenait un couteau.

