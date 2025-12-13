Dernières statistiques des martyrs et des blessés des attaques du régime sioniste contre Gaza

Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence de presse Shihab, le ministère palestinien de la Santé dans la bande de Gaza a publié un nouveau communiqué annonçant les dernières statistiques des martyrs et des blessés des attaques de l'armée du régime sioniste sur la bande de Gaza, depuis le 7 octobre de l'année dernière jusqu'à présent.

Selon le ministère palestinien de la Santé dans la bande de Gaza, à la suite des attaques de l'armée du régime sioniste sur la bande de Gaza du 7 octobre 2023 à ce jour, 70 654 personnes ont été tuées en tant que martyrs.

Cette institution médicale palestinienne a également déclaré que le nombre total de blessés des attaques de l'armée du régime sioniste sur la bande de Gaza depuis le début de la guerre dans cette zone a atteint 171 095 personnes.

Le ministère a annoncé qu'au cours des 48 dernières heures, les corps de trois martyrs ont également été transférés à l'hôpital. Au cours de cette période, 16 personnes ont également été blessées.

Des milliers d'autres personnes sont toujours portées disparues et se trouvent sous les décombres dans la bande de Gaza.

Depuis le cessez-le-feu du 11 octobre 2025, 386 personnes ont été tuées en tant que martyrs et 1 018 autres ont été blessées. De plus, au cours de cette période, les corps de 628 martyrs ont été retirés des décombres.