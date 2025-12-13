Vive critique du Hezbollah contre les déclarations du ministre libanais des Affaires étrangères

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Ahed, « Hussein Al-Hajj Hassan », membre du Parlement libanais et membre du bloc « Fidélité à la Résistance », a souligné que les récentes déclarations du ministre des Affaires étrangères « Youssef Reji » contre le Hezbollah libanais ne représentent pas la position officielle du gouvernement libanais, mais reflètent les vues et les positions du parti des « Forces libanaises ».

Soulignant qu'« Israël n'a aucun désir de paix avec qui que ce soit et est un État agresseur et oppresseur », il a ajouté : « Le moins que puisse faire le ministre des Affaires étrangères est d'abord d'activer son activité diplomatique et d'expliquer au monde que le Liban a adhéré à l'accord de cessez-le-feu au cours de l'année écoulée, et que l'ennemi sioniste n'a jamais respecté cet accord et continue d'agresser le Liban. »

Al-Hajj Hassan a rappelé que ce n'est pas Youssef Reji qui a libéré le Sud, mais que c'est l'arme de la Résistance qui a libéré le Sud en 2000, alors que l'actuel ministre des Affaires étrangères et son parti, le parti des Forces libanaises, se trouvaient sur un autre front.

Ce membre de haut rang du Hezbollah a insisté sur le fait que la Résistance a des réalisations, mais comme tous les pays et nations attaqués, une attaque a été menée contre la Résistance et le Hezbollah, nous ne le nions pas, mais personne n'a le droit de nier le rôle de l'arme et de la Résistance, du mouvement Amal et des éléments de la résistance dans la libération du Sud-Liban en 2000, la confrontation avec la guerre d'Israël en 2006 et la lutte contre les Takfiris en 2017.

Soulignant que le ministre libanais des Affaires étrangères ne devrait pas justifier l'agression sioniste contre le pays, il a critiqué les propos de Reji sur les armes et le monopole des armes et a déclaré : « Je crois que la priorité est que Monsieur le Ministre se concentre sur le retrait de l'ennemi, le retour des prisonniers et l'arrêt de l'agression. »

Évoquant les développements en Syrie, il a demandé pourquoi les agressions se poursuivent dans notre pays frère, la Syrie, où il n'y a ni armes ni résistance ? Le prétexte auquel recourt le régime sioniste au Liban, malgré la présence d'armes et de résistance, n'existe pas en Syrie, pourtant l'occupation et l'agression continuent.

Al-Hajj Hassan a ajouté : « Ce que nous disons, c'est que lorsque l'ennemi se retirera, que l'agression cessera, que les prisonniers seront rendus et que la reconstruction commencera, le Liban devra discuter de sa stratégie de sécurité et de défense nationale, et sur cette base, toute question pourra être convenue par les Libanais. »

Il a soulevé la question de savoir comment le Liban pourra se défendre à l'avenir si le régime sioniste veut maintenant imposer les conditions de la Syrie au Liban ? Netanyahou pénètre en territoire syrien et dit qu'il veut y rester.

Le membre de haut rang du Hezbollah a fait référence aux négociations entre le régime sioniste et la Syrie au cours de la dernière année et a demandé : « Des négociations sont en cours entre la Syrie et Israël depuis un an, et des réunions ont eu lieu au niveau ministériel, où ces négociations ont-elles mené ? Netanyahou a déclaré ces deux derniers jours qu'il n'était pas pressé de conclure un accord de sécurité avec la Syrie et qu'il souhaitait créer une zone tampon et rester à Jabal al-Sheikh. »

Le ministre libanais des Affaires étrangères, Youssef Reji, avait précédemment affirmé dans une interview à Al Jazeera que l'arme du Hezbollah avait prouvé son inefficacité dans le soutien à Gaza et la défense du pays. Il a ajouté que le gouvernement libanais négocie avec le Hezbollah pour le convaincre de remettre ses armes, mais que le parti refuse de le faire.