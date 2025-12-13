Cheikh Naïm Qassem : Un plan très dangereux est en marche

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Ahed, Cheikh Naïm Qassem, le secrétaire général du Hezbollah au Liban, a déclaré dans un discours lors du rassemblement des Fatimiyoun à l'occasion de l'anniversaire de Fatima Az-Zahra (a.s.) : « Cheikh Nabil Qaouq est l'une des figures éminentes de la Résistance. »

Le secrétaire général du Hezbollah au Liban a ensuite loué l'activité des organisateurs du rassemblement des Fatimiyoun et a déclaré : « Nous devons remercier les organisateurs de ce grand rassemblement des Fatimiyoun, qui reflète cet environnement, ce processus et cette conviction ferme liés au Hezbollah et à la Résistance. Fatima (que la paix soit sur elle) est un modèle pour les femmes et les hommes et jouit d'une position élevée. »

Cheikh Naïm Qassem a ensuite rendu hommage aux femmes de la Résistance et a dit : « Aujourd'hui, nous sommes réunis pour renouveler notre alliance avec la Résistance, le Hezbollah et Sayyed Hassan Nasrallah, le Sayyed des martyrs de la Oumma islamique, le fondateur de ce mouvement. »

Le secrétaire général du Hezbollah a souligné la nécessité d'un rôle de premier plan pour les femmes dans tous les domaines, en particulier dans l'éducation de la famille et le soutien à la Résistance.

Il a poursuivi : « Le gouvernement est responsable de la consolidation de la souveraineté et de l'indépendance du Liban. La Résistance a pleinement rempli ses obligations conformément à l'accord de cessez-le-feu et a soutenu le gouvernement. Nous sommes face à une nouvelle étape qui exige une approche différente. Nous sommes entrés dans une nouvelle étape depuis le cessez-le-feu du 27 novembre 2024. »

Le secrétaire général du Hezbollah au Liban a souligné : « Les attaques d'Israël sont un danger pour le Liban et pour nous. La dissuasion face à l'ennemi est une exception. Les réalisations de la Résistance se mesurent par la libération. »

Il a ajouté : « La mission fondamentale de la Résistance est la libération. Il n'existe pas de Résistance dans le monde qui puisse créer une dissuasion contre l'ennemi en 17 ans, et cette dissuasion est exceptionnelle. Le gouvernement et l'armée doivent créer une dissuasion contre l'ennemi, et la Résistance les soutient. La Résistance est prête à coopérer pleinement avec l'armée libanaise. Si Israël envahit, devrions-nous demander le désarmement des forces ? »

Le secrétaire général du Hezbollah au Liban a insisté : « Si l'armée est incapable de protéger, devons-nous demander le désarmement ? Le devoir de la Résistance est de soutenir et d'aider à la libération des territoires. La Résistance est d'accord avec une stratégie de défense visant à utiliser la force et la résilience du Liban, mais s'oppose à la capitulation et au compromis avec l'Amérique et Israël. En cas de capitulation, il ne restera plus de Liban, et la situation en Syrie est un exemple devant nous. »

Il a ajouté : « Le problème du gouvernement est celui des sanctions imposées et de la corruption généralisée. Le monopole des armes sous cette forme signifie la destruction du potentiel du Liban. Le régime israélien menace, et la seule voie, de son point de vue, est la capitulation et que le Liban soit sous administration israélienne. La capitulation entraîne la disparition du Liban. Le plan de l'ennemi israélien après l'assassinat de Nasrallah et des commandants martyrs était de détruire le Hezbollah et d'éliminer la Résistance. »

Naïm Qassem a déclaré : « Avec notre unité et notre stabilité, aucune guerre n'éclatera. La présence de la Résistance signifie la vie, la nation et la fierté. Nous avons réussi dans la bataille d'Ouli Al-Bass à neutraliser l'objectif de l'ennemi de détruire le Hezbollah et d'éliminer la Résistance. »

Le secrétaire général du Hezbollah au Liban a souligné : « Que l'Amérique sache que nous nous défendrons, et même si le ciel tombe sur la terre, le désarmement ne sera pas réalisé pour que l'objectif d'Israël soit atteint, et même si le monde se lève pour faire la guerre au Liban, il n'y aura pas de désarmement. Si une guerre éclate, ses objectifs ne seront pas atteints, et cela est tout à fait clair pour nous. Nous ne vous le permettrons pas. Cela n'arrivera pas, nous sommes les enfants de l'Imam Hussein (a.s.). »

Cheikh Naïm Qassem a souligné : « La Résistance a réalisé quatre grandes réussites : elle a libéré des territoires, elle a résisté aux défis, elle a créé une dissuasion contre l'ennemi entre 2006 et 2023, elle a contrecarré l'attaque contre le Liban, et une résistance légendaire a été menée par la Résistance. »

Il a dit : « Ceci est notre récit et notre position, dont nous ne nous écarterons pas. Cette position est la position nationale la plus honorable et n'a pas besoin de la confirmation de ceux qui ont un passé sombre et noir. »

Naïm Qassem a souligné : « Barak cherche à annexer le Liban à la Syrie, et les minorités se perdront dans cette vaste mer syrienne ou migreront. Avec l'existence d'Israël, les musulmans et les chrétiens n'ont pas leur place au Liban. Si le Liban capitule, son histoire sera effacée et il sera sans avenir. »

S'adressant aux hommes d'État du pays, il a dit : « Cessez de faire des concessions. N'avez-vous pas entendu les paroles de l'ambassadeur américain selon lesquelles les négociations sont une chose et la poursuite des attaques israéliennes en est une autre ? C'est une logique évidente que les négociations ont un chemin indépendant et qu'elles équivalent à la poursuite des attaques. Quel est alors l'intérêt des négociations ? »