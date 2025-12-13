Selon l'agence de presse ABNA, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré dans une interview à l'agence TASS : « Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy est dans une impasse en raison de la situation sur le champ de bataille et du manque de légitimité politique. »

Selon la diplomate russe, le mandat présidentiel de Zelenskyy a expiré le 20 mai 2024, mais il fait tout ce qu'il peut pour rester au pouvoir.

Zakharova a ajouté : « Compte tenu de la méfiance absolue du peuple ukrainien envers Zelenskyy et de leur fuite du pays, il a maintenant commencé à faire chanter ses soutiens occidentaux. »

Le président américain Donald Trump a annoncé le 9 décembre que le moment était propice pour organiser des élections en Ukraine. Trump a souligné que Kiev utilisait le conflit en cours comme un outil pour empêcher la tenue des élections.

Le même jour, Zelenskyy a déclaré qu'il était prêt à organiser des élections présidentielles en Ukraine, mais que des réformes juridiques ainsi que des garanties de sécurité étaient nécessaires pour cela, afin que les militaires puissent également participer au vote. Il a appelé les législateurs à apporter les « changements juridiques » nécessaires et a également demandé aux États-Unis et à l'Europe de garantir la sécurité du processus de vote.