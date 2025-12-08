Avertissement concernant l'infiltration de terroristes de Syrie vers l'Irak

Selon l'agence de presse Abna, citant Al-Maluma, Abdul Karim Khalaf, expert irakien en affaires de sécurité, a souligné que si le transfert d'éléments terroristes de Syrie vers l'Irak se poursuit, les menaces sécuritaires dans ce pays s'intensifieront.

Il a ajouté : « Autoriser l'entrée de terroristes en Irak constitue un grand danger pour la sécurité nationale du pays. La bande frontalière entre l'Irak et la Syrie est bien protégée, ce qui a rendu difficile l'infiltration en territoire irakien pour les terroristes. »

Khalaf a déclaré : « Les opérations terroristes qui ont été menées en Irak au cours des dernières années ont été perpétrées par des éléments basés sur le territoire syrien. La situation en Syrie reste complexe, et le pays est pratiquement divisé entre différents éléments ayant des objectifs variés. »