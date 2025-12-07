Selon l'agence de presse ABNA, citant le site d'information Russia Today, le journal sioniste Yedioth Ahronoth a rapporté que le président actuel de la Cour Suprême du régime sioniste, Yitzhak Amit, et trois anciens présidents de cette cour ont averti qu'Israël se dirigeait rapidement vers un régime autoritaire basé sur le gouvernement d'un seul homme.

Yitzhak Amit, dans son discours lors de la conférence de l'Association de droit public, a qualifié la situation actuelle du régime sioniste de « déclin démocratique » et a mis en garde contre des « tentatives organisées et planifiées de boycotter les sessions de la cour et de perturber son travail ».

D'autre part, Aharon Barak, ancien président de la Cour Suprême du régime sioniste, a également décrit la situation comme « pire qu'il n'y paraît » et a déclaré que la séparation des pouvoirs avait complètement disparu et que le Premier ministre contrôlait le cabinet et la Knesset, et que la gouvernance était en pratique devenue un gouvernement d'un seul homme.

Barak a averti que la démocratie ne se transforme pas en dictature du jour au lendemain, mais s'effondre progressivement.

Esther Hayut, la première femme à présider la Cour Suprême du régime sioniste, a également mis en garde contre une dangereuse régression dans les règles du jeu démocratique.

Uzi Vogelman, ancien président de la Cour Suprême, a également souligné que les récentes réformes législatives visaient à réduire les pouvoirs du procureur général et à transformer le système judiciaire en un instrument aux mains du pouvoir exécutif.

Les avertissements des présidents de la Cour Suprême du régime sioniste interviennent en pleine intensification de la crise politique et juridique en Israël.

Dan Halutz, ancien chef d'état-major de l'armée du régime sioniste, avait également averti à plusieurs reprises que le régime sioniste s'engageait sur une voie dangereuse vers l'effondrement de la démocratie.

Tamir Pardo, ancien chef du Mossad, a également averti que le comportement du cabinet actuel sapait les fondations du système démocratique.

Ehud Olmert, ancien Premier ministre du régime sioniste, a également qualifié le cabinet Netanyahou de « cabinet le plus dangereux de l'histoire du régime sioniste » et a déclaré que les développements actuels constituaient un effondrement délibéré de la démocratie et une tentative de monopolisation du pouvoir.