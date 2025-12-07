Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence de presse TASS, la présidence russe a réagi à la publication de la nouvelle Stratégie de sécurité nationale américaine et au retrait de la Russie de la liste des menaces directes contre l'Amérique.

Selon l'agence de presse TASS, le Kremlin a déclaré que la suppression de la Russie de la liste des menaces directes dans la Stratégie de sécurité nationale américaine est un développement positif.

Sputnik a également rapporté que le nom de la Russie n'est même pas mentionné une seule fois comme menace potentielle pour les intérêts américains dans le nouveau document de la Stratégie de sécurité nationale américaine, qui a été dévoilé jeudi dernier.

Ce document appelle également à la fin de l'OTAN et, dans la section consacrée à l'Europe, il souligne les désaccords sur la guerre en Ukraine et accuse les responsables européens d'avoir des attentes irréalistes à son sujet.

Phillips O'Brien, professeur d'études stratégiques à l'Université de St Andrews en Écosse, a déclaré : « Ce document ressemble à un résumé de la position russe, car il appelle les pays européens à reprendre la coopération avec la Russie et présente les États-Unis comme un instrument pour atteindre cet objectif. »

Nathalie Tocci, directrice de l'Institut des relations internationales à Rome et ancienne conseillère diplomatique de l'Union européenne, a également déclaré que le document présente une vision relativement cohérente d'un monde dominé par trois grandes puissances – les États-Unis, la Chine et la Russie – et que chacune d'elles a des domaines de coopération et des zones d'influence.

Elle a ajouté : « Il est tout à fait évident que le gouvernement américain considère l'Europe comme une cible pour sa propre domination coloniale ou celle de la Russie. »