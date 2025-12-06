Dernières statistiques sur les martyrs et les blessés des attaques du régime sioniste contre Gaza

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Shehab, le ministère palestinien de la Santé dans la bande de Gaza a publié un nouveau communiqué annonçant les dernières statistiques sur les martyrs et les blessés des attaques de l'armée du régime sioniste contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre de l'année dernière.

Selon le ministère palestinien de la Santé dans la bande de Gaza, 70 354 personnes ont été martyrisées à la suite des attaques de l'armée du régime sioniste contre la bande de Gaza, du 7 octobre 2023 à ce moment.

Cette institution médicale palestinienne a également déclaré que le nombre total de blessés des attaques de l'armée du régime sioniste contre la bande de Gaza depuis le début de la guerre dans cette zone a atteint 171 030 personnes.

Le ministère a annoncé qu'au cours des dernières 48 heures, les corps de 6 martyrs ont également été transférés à l'hôpital. Une personne a récemment été martyrisée lors des attaques du régime sioniste. Les corps de 5 martyrs ont également été extraits des décombres. 15 personnes ont également été blessées au cours de cette période.

Des milliers d'autres personnes sont toujours portées disparues et ensevelies sous les décombres dans la bande de Gaza.

Depuis l'établissement du cessez-le-feu le 11 octobre 2025, 367 personnes ont été martyrisées et 953 autres blessées. De plus, au cours de cette période, les corps de 624 martyrs ont été extraits des décombres.