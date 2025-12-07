  1. Accueil
Les menaces de Trump concernant une opération terrestre contre le « trafic de drogue »

7 décembre 2025 - 14:25
Code d'info: 1758674
Source: ABNA
Le président américain a annoncé une opération terrestre contre le soi-disant trafic de drogue, similaire à celle que le pays a menée en mer.

Selon l'agence de presse ABNA, citant Russia Al-Youm, le président américain Donald Trump a déclaré lors d'une cérémonie au Kennedy Center : « Nous allons commencer sur terre la même opération que celle que nous avons lancée contre le trafic de drogue en mer. »

Il a ajouté : « Nous savons tout sur eux. Nous savons où ils vivent. »

Trump a affirmé que le volume de la contrebande de drogue vers les États-Unis par voie maritime avait diminué de 94 pour cent, et a poursuivi : « Je veux trouver aussi les six pour cent restants. »

Les États-Unis ont mené plusieurs attaques dans la mer des Caraïbes sous prétexte de lutte contre le trafic de drogue et menacent le Venezuela.

Depuis septembre dernier, les forces américaines ont coulé au moins 20 bateaux dans la région, faisant 80 victimes.

