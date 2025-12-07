Les menaces de Trump concernant une opération terrestre contre le « trafic de drogue »

Selon l'agence de presse ABNA, citant Russia Al-Youm, le président américain Donald Trump a déclaré lors d'une cérémonie au Kennedy Center : « Nous allons commencer sur terre la même opération que celle que nous avons lancée contre le trafic de drogue en mer. »

Il a ajouté : « Nous savons tout sur eux. Nous savons où ils vivent. »

Trump a affirmé que le volume de la contrebande de drogue vers les États-Unis par voie maritime avait diminué de 94 pour cent, et a poursuivi : « Je veux trouver aussi les six pour cent restants. »

Les États-Unis ont mené plusieurs attaques dans la mer des Caraïbes sous prétexte de lutte contre le trafic de drogue et menacent le Venezuela.

Depuis septembre dernier, les forces américaines ont coulé au moins 20 bateaux dans la région, faisant 80 victimes.