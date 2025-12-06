  1. Accueil
Fidan : Nous demandons un cessez-le-feu en Ukraine et à Gaza

6 décembre 2025 - 22:11
Le ministre des Affaires étrangères turc a déclaré dans un discours : Ankara demande un cessez-le-feu en Ukraine et à Gaza.

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Anadolu, Hakan Fidan, le ministre des Affaires étrangères turc, a annoncé ce samedi lors du Forum de Doha : La Turquie est prête à apporter sa contribution aux efforts de paix pour Gaza. Nous sommes prêts à aider les efforts de paix qui sont actuellement en cours.

Le ministre des Affaires étrangères turc, faisant référence aux nombreux défis dans la région eurasienne, a noté : Des efforts sont faits pour rétablir la situation en Ukraine, à Gaza et en Syrie. Ankara souhaite un cessez-le-feu en Ukraine et à Gaza.

Répondant à une question sur la possibilité d'envoyer des troupes à Gaza, il a ajouté : La Turquie est prête à jouer son rôle. Nous sommes prêts à soutenir les efforts de paix qui sont actuellement en cours, et bien sûr, tout le monde soutient ce processus.

Fidan, évoquant les discussions en cours concernant une « Force internationale de stabilisation », a déclaré : Les modalités de mise en œuvre, la mission spécifique et le cadre des règles sont toujours à l'étude. Il faut être réaliste quant à la mission de cette force et faire attention aux subtilités ; car il y a des réalités spécifiques sur le terrain.

Concernant la guerre russo-ukrainienne, Fidan a également déclaré : L'Europe semble avoir besoin de solutions plus créatives et plus flexibles en l'absence des États-Unis. À mon avis, la seule voie réaliste pour mettre fin à cette guerre est de diriger les parties vers des négociations de paix et, si nécessaire, sous la contrainte. Bien sûr, les négociations se poursuivent actuellement.

