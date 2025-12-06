Raids aériens des occupants sur la ville de Gaza et violation continue du cessez-le-feu

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Shehab, des sources d'information ont rapporté la poursuite des attaques du régime sioniste sur Gaza et la violation du cessez-le-feu par les occupants.

Ces sources ont annoncé que le régime sioniste a utilisé des quadricoptères pour tirer sur les maisons de citoyens palestiniens dans le quartier d'Al-Shujaiya dans la ville de Gaza.

Aucune information n'a encore été rapportée concernant les victimes potentielles de ce crime et de cette violation du cessez-le-feu.

D'autre part, des sources médicales ont fait état du martyre de 4 Palestiniens lors des attaques d'aujourd'hui de l'armée d'occupation du régime sioniste.

Des sources à l'hôpital Shifa de Gaza ont déclaré que 3 personnes avaient été abattues par des soldats sionistes en dehors de la « Ligne Jaune » à Beit Lahia, dans le nord de la bande.

Certaines sources ont également rapporté le martyre d'une personne à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, par les balles des occupants israéliens. Plusieurs autres personnes ont été blessées lors des attaques des occupants israéliens.

Le correspondant d'Al Jazeera a également rapporté que le processus d'explosion et de destruction des maisons palestiniennes dans certaines zones de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, se poursuit.