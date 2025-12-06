  1. Accueil
Raids aériens des occupants sur la ville de Gaza et violation continue du cessez-le-feu

6 décembre 2025 - 22:10
Code d'info: 1758394
Source: ABNA
Des sources d'information ont rapporté la poursuite des attaques du régime sioniste sur Gaza et la violation du cessez-le-feu par les occupants.

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Shehab, des sources d'information ont rapporté la poursuite des attaques du régime sioniste sur Gaza et la violation du cessez-le-feu par les occupants.

Ces sources ont annoncé que le régime sioniste a utilisé des quadricoptères pour tirer sur les maisons de citoyens palestiniens dans le quartier d'Al-Shujaiya dans la ville de Gaza.

Aucune information n'a encore été rapportée concernant les victimes potentielles de ce crime et de cette violation du cessez-le-feu.

D'autre part, des sources médicales ont fait état du martyre de 4 Palestiniens lors des attaques d'aujourd'hui de l'armée d'occupation du régime sioniste.

Des sources à l'hôpital Shifa de Gaza ont déclaré que 3 personnes avaient été abattues par des soldats sionistes en dehors de la « Ligne Jaune » à Beit Lahia, dans le nord de la bande.

Certaines sources ont également rapporté le martyre d'une personne à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, par les balles des occupants israéliens. Plusieurs autres personnes ont été blessées lors des attaques des occupants israéliens.

Le correspondant d'Al Jazeera a également rapporté que le processus d'explosion et de destruction des maisons palestiniennes dans certaines zones de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, se poursuit.

