Iran: le CGRI mène un exercice combiné de missiles balistiques et de croisière

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Téhéran — Selon le commandement de la Force aérospatiale du CGRI, l’exercice a combiné des séquences de préparation au tir, de ciblage et de suivi de trajectoires, avec une évaluation post‑frappe simulée. Les unités ont validé la coordination entre moyens balistiques et de croisière, la gestion des salves séquentielles, l’intégration des radars terrestres et des moyens optroniques, ainsi que la résilience des communications en environnement brouillé. Les autorités n’ont pas précisé la part exacte de tirs réels, insistant sur la nature planifiée et strictement défensive de l’entraînement.

Le scénario a porté sur la neutralisation de cibles fixes et mobiles « de haute valeur » dans un cadre de riposte proportionnée, avec prise en compte de la protection des civils et des infrastructures essentielles. Des équipes spécialisées ont testé les boucles de renseignement, la guerre électronique et la couverture anti‑drone pour sécuriser l’espace de manœuvre et garantir l’efficacité des attaques contre des objectifs simulés. « La complémentarité entre vecteurs balistiques et de croisière accroît la flexibilité opérationnelle et la crédibilité de la dissuasion », a indiqué un officier participant.

Les responsables iraniens soulignent que cet exercice s’inscrit dans la doctrine défensive de l’Iran: prévenir l’agression, dissuader toute aventure militaire et défendre la souveraineté dans le respect du droit international. Ils mettent en avant la montée en compétence endogène, acquise malgré les régimes de pression et de sanctions illégales, ainsi que la coordination inter‑agences pour protéger les corridors économiques et les infrastructures critiques.

Sur le plan technique, l’accent a été mis sur la précision terminale, la gestion de la trajectoire en basse altitude pour les vecteurs de croisière, et la synchronisation de salves afin de saturer d’éventuelles défenses adverses. Le centre de commandement a simulé des réaffectations dynamiques d’objectifs en fonction du retour capteurs et des évaluations de dégâts, afin d’optimiser le cycle décisionnel. Des procédures de sécurité renforcées ont été appliquées pour préserver les couloirs aériens civils et éviter toute nuisance aux populations.

Pour Téhéran, la consolidation d’une dissuasion crédible est un pilier de la stabilité régionale: « Plus l’architecture défensive est robuste, plus les calculs d’escalade sont dissuadés », soulignent des observateurs, rappelant que la République islamique privilégie la voie diplomatique et la sécurité collective, tout en se réservant le droit à une réponse proportionnée à toute agression.

À l’issue de la manœuvre, le CGRI a annoncé la poursuite d’exercices réguliers et de formations spécialisées, avec une feuille de route visant la redondance technologique, la résilience des réseaux et l’amélioration continue de la précision, afin de transformer l’entraînement en capacités tangibles au service de la paix et de la souveraineté de l’Iran.

