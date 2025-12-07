Réaction du ministre de la Défense du Venezuela aux menaces de Trump

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al Nashra, le ministre de la Défense du Venezuela a souligné dans son discours d'aujourd'hui : « Nous défendrons notre pays à tout moment et en tout lieu pour protéger sa souveraineté et son unité. »

Il a ajouté : « La doctrine militaire du Venezuela n'acceptera jamais les diktats étrangers ou les menaces contre la dignité du pays. Les militaires sont alignés derrière les dirigeants politiques du pays. »

La nuit dernière, Nicolás Maduro, le président du Venezuela, a également déclaré : « Le Venezuela n'est pas seul, et aucune puissance impériale ne pourra faire taire notre voix. »

Maduro a également dit : « C'est une action formidable de voir l'unité des nations du monde soutenir le peuple du Venezuela lors de la Journée mondiale de la solidarité avec nous contre les agressions américaines. »

Ces déclarations interviennent quelques heures après que des dizaines d'Américains ont protesté samedi soir devant la Maison Blanche, condamnant la probabilité d'une intervention militaire américaine au Venezuela.

Donald Trump, le président des États-Unis, a déclaré dans son dernier commentaire concernant une prétendue attaque contre les cartels de la drogue au Venezuela : « Nous allons bientôt lancer une attaque terrestre contre le trafic de drogue. »