Selon l'agence de presse Abna, citant Sputnik, Tom Barrack, l'envoyé spécial de Trump en Syrie, a affirmé dans un entretien avec le magazine National que Donald Trump et Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, ne soutiennent aucun processus de changement de régime en Iran, mais cherchent plutôt à parvenir à des solutions régionales.

Reconnaissant les tentatives d'ingérence des États-Unis en Iran, il a déclaré que Washington avait tenté de changer le régime en Iran à deux reprises sans succès. Barrack a déclaré que ces questions devraient être confiées aux pays de la région, et qu'une telle démarche est plus sage.

Barrack a affirmé que l'administration américaine souhaite parvenir à un accord avec Téhéran. Dans le même temps, il a posé une condition préalable à un accord avec l'Iran, affirmant que Téhéran devait faire preuve de sérieux et cesser de soutenir ses forces régionales.

Concernant la Syrie, il a déclaré que les États-Unis voient une réelle opportunité pour un accord entre Damas et le régime sioniste sur les frontières et les zones de sécurité, puis pour un mouvement vers la normalisation des relations.

Barrack a ajouté que l'expérience irakienne est l'une des expériences ratées des États-Unis et ne doit pas être répétée. L'intervention dans ce pays s'est terminée par le meurtre de centaines de milliers de personnes et le départ d'Irak. Washington a mis en œuvre un modèle fédéral en Irak : un gouvernement central à Bagdad et un régime kurde dans la région riche en pétrole. Ces actions ont conduit à la désintégration, comme ce fut le cas dans l'ex-Yougoslavie. Les États-Unis ont dépensé trois mille milliards de dollars et ont été impliqués dans une période historique catastrophique pendant 20 ans, mais sont restés sans succès.

Il a déclaré qu'après les développements survenus dans la région, l'Iran fait preuve d'une forte résistance concernant l'Irak, ainsi que le Hezbollah, le Hamas et le Yémen.