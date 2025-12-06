ONU: l’Assemblée générale adopte cinq résolutions en faveur de la Palestine

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : New York — À une large majorité, l’Assemblée générale a approuvé un paquet de cinq textes consacrés à la question de Palestine. Ces résolutions réaffirment les principes juridiques fondamentaux: interdiction des colonies en territoire occupé, protection des civils et des infrastructures, accès humanitaire sûr et continu, soutien aux réfugiés par l’UNRWA, et reconnaissance du droit inaliénable du peuple palestinien à l’autodétermination et à un État indépendant avec Al‑Qods (Jérusalem‑Est) comme capitale.

Titres officiels des cinq résolutions adoptées:

Droit du peuple palestinien à l’autodétermination (Assemblée générale)

Assistance à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA)

Colonies israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem‑Est

Jérusalem/Al‑Qods et protection des Lieux saints

Règlement pacifique de la question de Palestine

Ces textes rappellent les obligations des États au titre des Conventions de Genève et du droit international humanitaire: distinction, proportionnalité, protection des hôpitaux, écoles et équipements vitaux, ainsi que la nécessité de garantir des couloirs humanitaires. Ils soulignent aussi l’importance d’un financement prévisible de l’UNRWA, de la protection de son personnel et de l’acheminement de vivres, médicaments, carburant et eau potable vers Gaza, où la situation humanitaire demeure critique.

Plusieurs délégations ont dénoncé les violations récurrentes du régime sioniste — expansion des colonies, démolitions, incursions et blocus — et appelé à un cessez‑le‑feu effectif. Elles ont insisté pour que la communauté internationale traduise ces résolutions en mesures concrètes: suspension des transferts d’armes susceptibles d’être utilisées contre des civils, protection des travailleurs humanitaires, soutien aux mécanismes d’enquête indépendants et coopération avec la Cour pénale internationale afin d’assurer la responsabilité et prévenir la répétition des crimes graves.

Tout en rappelant que les résolutions de l’Assemblée générale ne sont pas juridiquement contraignantes, de nombreux États ont mis en avant leur forte valeur politique et morale. Pour les partisans des textes, il s’agit d’un signal net: fin de l’occupation, respect des frontières reconnues, refus de la colonisation et droit du peuple palestinien à vivre libre et en sécurité sur sa terre. Ils estiment que l’isolement croissant du régime sioniste dans les forums multilatéraux doit s’accompagner d’actes tangibles pour mettre fin à l’agression et prévenir une catastrophe humanitaire plus grave.

Dans cette perspective, l’Assemblée générale appelle à une mobilisation internationale soutenue afin d’assurer la protection des civils, l’ouverture de passages sécurisés et la mise en œuvre effective des obligations internationales, condition d’une paix juste et durable.

Fin/229