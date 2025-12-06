Un responsable militaire de Kiev : L'Ukraine est devenue le bouclier de l'Europe contre la Russie !

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Al Jazeera, le commandant de l'armée ukrainienne a affirmé aujourd'hui, samedi, dans un discours : « Notre pays est devenu le bouclier de l'Europe contre l'agression russe. L'affrontement doit être porté en profondeur du territoire russe en utilisant des drones et des missiles. »

Ce responsable militaire ukrainien a affirmé : « Sans notre armée, il n'y a pas de garantie de sécurité à l'avenir, et nous n'avons d'autre choix que de résister. »

Ceci intervient alors que, quelques heures auparavant, le ministère russe de la Défense avait annoncé que la défense aérienne du pays avait réussi à abattre 116 drones ukrainiens au cours de la nuit dernière.

Le ministère russe de la Défense a ajouté que les forces de drones du pays avaient ciblé des positions des forces ukrainiennes sur la rive du fleuve Dniepr.

Par ailleurs, une source militaire russe a annoncé que les forces du pays avaient ciblé le centre de commandement des forces frontalières ukrainiennes sur l'axe de Soumy.