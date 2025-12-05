Liban: le secrétaire général du Hezbollah — « le volume des attaques prouve l’efficacité de la Résistance »

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Beyrouth — Revenant sur l’intensification des frappes et des survols le long de la Ligne bleue, le secrétaire général du Hezbollah a estimé que « l’ennemi, en multipliant les attaques, démontre qu’il n’a pas réussi à briser la Résistance, mais qu’il en subit la contrainte ». Selon lui, l’augmentation du rythme opérationnel du régime sioniste « n’est pas le signe d’une supériorité, mais l’aveu d’une impuissance à modifier les équations de dissuasion instaurées au Sud ».

Le responsable a réaffirmé que la Résistance islamique au Liban agit dans un cadre défensif clair pour protéger la population, la souveraineté et les infrastructures civiles. Il a insisté sur la discipline des unités et la coordination permanente avec les institutions de l’État, soulignant que toute riposte est « proportionnée et conforme au droit de légitime défense » face à une agression continue.

S’agissant des pressions politiques, il a déclaré sans ambiguïté que « le désarmement de la Résistance n’est en aucun cas acceptable » et « ne constitue pas une option ». Selon lui, transformer la question des armes en monnaie d’échange ne ferait « qu’encourager l’ennemi » et fragiliser la sécurité du pays. Le dossier de la défense nationale, a-t-il ajouté, relève d’une stratégie intégrée associant l’armée, l’État et la Résistance.

Il a appelé à l’application intégrale et symétrique de la résolution 1701 du Conseil de sécurité: arrêt total des incursions terrestres, des bombardements d’artillerie, des survols et frappes aériennes du régime sioniste, respect des frontières internationalement reconnues et protection effective des civils. « Les trêves temporaires ne doivent pas être instrumentalisées comme des calculs tactiques; c’est la fin de l’agression qui ouvre la voie à une stabilité durable », a-t-il affirmé.

Sur le plan humanitaire, il a salué la résilience des habitants du Sud, les efforts des municipalités, de la Défense civile et du Croissant‑Rouge libanais, appelant à renforcer l’aide aux déplacés, la reconstruction ciblée et la continuité des services essentiels. Il a également mis en garde contre les tentatives de diffuser la peur pour provoquer des déplacements durables, soulignant que « l’attachement des gens à leur terre est une part de la dissuasion ».

Élargissant la perspective à la région, il a réitéré la solidarité avec Gaza, dénonçant la guerre « génocidaire » du régime sioniste et l’impunité qui nourrit les violations. Il a exhorté la communauté internationale à protéger les civils, à garantir l’accès humanitaire et à activer des mécanismes crédibles de responsabilité, tout en rappelant que « la force de la Résistance est un facteur de stabilité tant que l’agression perdure ».

Le discours s’est conclu par un appel à l’unité nationale, au calme et à la vigilance, afin de déjouer les manœuvres visant à imposer de « nouveaux paramètres politiques » au Liban. « Notre équation est simple: défendre la terre, le peuple et la souveraineté; l’ennemi sait désormais que la Résistance a changé ses calculs », a-t-il déclaré.

