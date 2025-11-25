Négociations entre les États-Unis et la Russie à Abou Dhabi

Selon l'agence de presse Abna, citant Russia Al-Yaum, la chaîne CBS a rapporté, citant des sources américaines, que Daniel Driscoll, le secrétaire à l'Armée des États-Unis, avait rencontré des membres d'une délégation russe à Abou Dhabi au cours de la journée d'hier, et que cette réunion se poursuivrait aujourd'hui, mardi.

Les sources susmentionnées ont souligné qu'une réunion entre les deux parties est prévue pour aujourd'hui, au cours de laquelle elles discuteront des moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Ces négociations interviennent alors que Donald Trump a récemment présenté un plan selon lequel l'Ukraine mettrait fin à la guerre dans le pays en accordant des concessions à la Russie.