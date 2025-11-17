Annulation de l'audience de Netanyahou pour des raisons de sécurité inconnues

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al Jazeera, l'Organisation de radio et de télévision du régime sioniste a annoncé que l'audience de Benyamin Netanyahou, Premier ministre du régime occupant, concernant les dossiers de corruption, qui devait avoir lieu mercredi, a été annulée en raison d'une question de sécurité non spécifiée.

Ce média officiel du régime sioniste n'a donné aucun détail supplémentaire concernant cette question de sécurité.

Des sources hébraïques ont déclaré que Netanyahou s'est présenté ce matin, lundi, devant le tribunal de Tel-Aviv pour la poursuite de son procès dans l'affaire de corruption financière connue sous le nom de « 1000 », et avant le début de la session, il a remis une enveloppe aux juges et a dit qu'il y avait « une question de sécurité » mercredi.

Netanyahou a demandé aux juges de lire sa lettre confidentielle, et après examen, ils ont accepté sa demande, et l'audience prévue pour mercredi a été annulée.

Il convient de noter que les dossiers de corruption financière ont jeté une ombre lourde sur les activités politiques de Netanyahou pendant des années, et maintenant, alors que les étapes judiciaires sensibles approchent, il profite de chaque opportunité, notamment la prolongation de la guerre de Gaza, pour échapper aux conséquences du jugement final du tribunal.