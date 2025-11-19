Fanfaronnade de Netanyahou : Nous avons frappé l'axe iranien de toutes parts

Selon l'agence de presse Abna, citant Sputnik, le Premier ministre du régime sioniste, Benjamin Netanyahou, a déclaré : « Nous avons attaqué l'Iran, et notre main est toujours ouverte à de nouvelles attaques. »

Il a ajouté, prétendant : « Au cours des deux dernières années, nous avons frappé l'axe iranien de toutes parts, et notre travail n'est pas encore terminé, d'autres actions sont nécessaires. »

Le Premier ministre belliqueux du régime sioniste a déclaré : « Israël est déterminé à poursuivre la guerre sur tous les fronts. »

Netanyahou a commenté l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution proposée par les États-Unis concernant la situation dans la bande de Gaza, soulignant que le président américain Donald Trump avait fait des efforts considérables à cet égard.

Il a ensuite appelé au désarmement du Hamas et à la fin de sa présence dans la bande de Gaza, affirmant : « Nous tendons notre main de paix à nos voisins qui souhaitent normaliser les relations avec nous, et nous les invitons à se joindre à nous pour expulser le Hamas et ses partisans de la région. »