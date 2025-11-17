Hamas : Le régime sioniste fasciste est entièrement responsable de la violation du cessez-le-feu à Gaza

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al Jazeera, alors que le régime sioniste continue de ne pas respecter les clauses de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, le Mouvement de la Résistance Islamique Palestinienne (Hamas) a publié un communiqué demandant aux pays garants de cet accord de faire pression sur les occupants pour qu'ils appliquent pleinement le protocole humanitaire et rouvrent les points de passage.

Le communiqué du mouvement Hamas indique : « La catastrophe humanitaire croissante dans la bande de Gaza rend nécessaire une action urgente pour sauver les civils et fournir de l'aide et des abris. »

Le mouvement Hamas a souligné : « Nous tenons le régime d'occupation fasciste sioniste pour entièrement responsable de la violation continue de l'accord de fin de guerre à Gaza. »

Cette position du Hamas intervient alors que le régime sioniste continue de violer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le complexe médical Nasser à Khan Younis a annoncé aujourd'hui qu'un homme palestinien et sa fille ont été blessés lors d'une attaque d'artillerie du régime occupant de l'autre côté de la ligne jaune dans la région de Bani Suheila, à l'est de Khan Younis.

Une source à l'hôpital Al-Ma'amadani de Gaza a rapporté qu'un enfant palestinien est tombé en martyr à la suite de tirs des militaires du régime sioniste dans le quartier d'Al-Shujaiya, à l'est de la ville de Gaza.

De plus, des sources médicales palestiniennes ont confirmé qu'un Palestinien est tombé en martyr lors d'une attaque de drone du régime occupant dans la zone d'Al-Atatrah, au nord de la bande de Gaza.

Le Programme Alimentaire Mondial a également averti que deux ans après la guerre, les familles de toute la bande de Gaza ont encore un besoin aigu de nourriture.

Le journal britannique The Guardian a également reconnu, citant des sources du régime sioniste, que la majorité des prisonniers palestiniens originaires de la bande de Gaza qui sont morts en captivité étaient des civils.