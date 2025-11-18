Gouverneur (de l'administration) de Joulani : L'opération militaire à Soueïda n'est pas à l'ordre du jour

Selon l'agence de presse Abna, « Moustafa al-Bakkour », le gouverneur de Soueïda, a déclaré que les forces de sécurité du gouvernement de transition syrien surveillent le cessez-le-feu dans la province de Soueïda et n'ont pas l'intention de mener une opération militaire dans cette zone.

Le gouverneur de Soueïda a également imputé l'escalade des affrontements aux forces de défense locales druzes ; des forces qui, selon lui, sont sous l'influence du « Cheikh Hikmat al-Hijri », l'un des dignitaires religieux druzes. Al-Hijri appelle à des relations plus étroites avec le régime sioniste.

Au cours des 3 derniers jours, des affrontements ont persisté entre les forces druzes et les tribus arabes au sud et à l'ouest de la ville de Soueïda. Les Druzes ont bombardé les positions des forces de Joulani sur la ligne de contact dans la région d'Al-Majlah.