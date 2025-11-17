Accident mortel à Médine ; des dizaines de pèlerins indiens de la Omra tués

Selon l'agence de presse ABNA, citant Russia Al Youm, la collision entre le bus transportant des pèlerins indiens de la Omra et un camion-citerne à Médine a provoqué l'incendie des deux véhicules et la mort de dizaines de citoyens indiens.

Le bus transportant plus de 40 pèlerins indiens de la Omra, en route de La Mecque vers Médine, est entré en collision avec un camion-citerne tôt lundi matin dans la région d'Al-Mufarrihat, les deux véhicules prenant feu.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a présenté ses condoléances aux familles des victimes de cet incident et a annoncé que les responsables indiens étaient en contact avec les autorités saoudiennes à ce sujet.

Le ministre indien des Affaires étrangères, S. Jaishankar, a également réagi à l'incident, déclarant que l'ambassade de l'Inde à Riyad et le consulat du pays à Djeddah s'efforçaient de fournir de l'aide aux victimes et à leurs familles.

De plus, le consulat de l'Inde à Djeddah a mis en place une salle d'opérations pour coordonner les efforts de secours suite à ce tragique incident.