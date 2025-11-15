La BBC annonce qu'elle ne paiera pas d'indemnisation à Trump

Selon l'agence de presse Abna, citant la BBC, un porte-parole de ce média britannique a déclaré : « Nos avocats ont envoyé une lettre à l'équipe juridique du président américain Donald Trump, en réponse à une lettre qu'ils avaient reçue dimanche. »

Une partie de cette lettre indique : « Nous reconnaissons que notre montage a involontairement donné l'impression que nous présentions un segment continu du discours, et cette action a créé la fausse impression que le président américain avait directement appelé à une action violente. »

Dans le même temps, les avocats de la BBC ont rejeté le paiement d'une indemnisation et ont écrit : « Bien que la BBC regrette sincèrement la façon dont le clip vidéo a été monté, cela ne peut justifier une réclamation pour diffamation. »

Les avocats de Trump ont menacé de poursuivre la BBC pour un milliard de dollars si une déclaration corrective, des excuses et une indemnisation n'étaient pas émises.