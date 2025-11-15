Allégation du Royaume-Uni concernant le changement de cap d'un pétrolier grec vers l'Iran

Selon l'agence de presse Abna citant Associated Press, le Centre des opérations maritimes commerciales de la Marine britannique (UKMTO) a affirmé qu'un pétrolier traversant le détroit d'Ormuz avait soudainement changé de cap et était entré dans les eaux territoriales iraniennes.

La société britannique de sécurité maritime Ambrey a également affirmé que plusieurs petits navires avaient intercepté le pétrolier avant ce changement de cap.

Selon ce rapport allégué, le navire en question, nommé « Talara », battant pavillon des îles Marshall et se dirigeant du port d'Ajman aux Émirats arabes unis vers Singapour, était en mouvement.

Associated Press a affirmé que les données de suivi du navire montrent que le pétrolier a dévié de sa trajectoire vers les eaux iraniennes sans aucune explication. Les propriétaires grecs du navire n'ont pas encore répondu aux demandes d'explication.

Des sources maritimes ont rapporté qu'un drone de la marine américaine survolait la zone où se trouvait le pétrolier Talara pendant des heures.