Iravani : Téhéran ne cédera jamais à la menace ou à la coercition

S'exprimant vendredi heure locale lors d'une session de l'Assemblée générale des Nations Unies, il a exprimé sa gratitude au Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour la présentation du récent rapport et a déclaré : « Cependant, de tels rapports doivent toujours rester professionnels, fondés sur des faits et exempts de toute influence politique ; car la crédibilité de l'Agence dépend entièrement de leur impartialité. »

Le texte intégral de la déclaration de l'Ambassadeur et Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies est le suivant :

Au Nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Monsieur le Président,

Je remercie le Directeur général pour la présentation du rapport. Cependant, de tels rapports doivent toujours rester professionnels, fondés sur des faits et exempts de toute influence politique ; car la crédibilité de l'Agence dépend entièrement de leur impartialité.

L'énergie nucléaire est essentielle et irremplaçable pour le développement et la sécurité énergétique, en particulier dans les pays en développement. Le transfert de connaissances et de technologies nucléaires, garanti par l'Article IV du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et le Statut de l'AIEA, est un droit inhérent et inaliénable, et non un privilège. Le système de garanties doit faciliter, et non entraver, l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Toute tentative d'abuser des préoccupations concernant la prolifération dans le but de priver les pays en développement de leurs droits légitimes est considérée comme une violation grave de la lettre et de l'esprit du TNP.

Il est profondément préoccupant que, tandis que certains pays restreignent systématiquement l'accès des pays en développement à la technologie nucléaire pacifique, ils fournissent simultanément des armes et une assistance militaire au régime sioniste, qui n'est pas membre du TNP et possède un arsenal secret d'armes de destruction massive. Ces doubles standards, associés à des mesures coercitives unilatérales illégales, sapent gravement la crédibilité du régime de non-prolifération et la mission de coopération technique de l'Agence.

Monsieur le Président,

Le monde a été témoin d'un acte profondément criminel et agressif en juin 2025. Le régime sioniste, quelques heures seulement après l'adoption d'une résolution à motivation politique par le Conseil des gouverneurs, a lancé des attaques généralisées et intenses contre les installations nucléaires iraniennes sous les garanties complètes de l'AIEA. Ces attaques criminelles ont ciblé des scientifiques iraniens et leurs familles, tuant ou blessant des milliers de personnes et causant d'énormes dommages matériels.

Les États-Unis, membre permanent du Conseil de sécurité et dépositaire du TNP, en se joignant à cette agression le 22 juin, ont directement ciblé les installations sous la supervision de l'Agence. Ces actions constituaient une violation flagrante du droit international, de la Charte des Nations Unies, du Statut de l'Agence et de la résolution 487 (1981) du Conseil de sécurité ; une résolution qui interdit explicitement toute attaque contre des installations nucléaires sous garanties. Cette attaque n'était pas simplement une attaque contre un État membre ; c'était une agression contre l'autorité des Nations Unies, la crédibilité de l'Agence et l'intégrité du système de garanties.

Bien que les résolutions pertinentes de la Conférence générale stipulent explicitement que toute attaque armée contre des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques, ou la menace d'une telle attaque, constitue une violation des principes de la Charte des Nations Unies, du droit international et du Statut de l'Agence, et bien que le Directeur général ait souligné à plusieurs reprises que les installations nucléaires ne devraient en aucun cas être attaquées en raison des risques graves pour les personnes, l'environnement, la sûreté et la sécurité nucléaires, ainsi que la paix et la sécurité régionales et internationales, c'est avec le plus grand regret qu'il faut noter que les attaques illégales contre les installations nucléaires pacifiques de l'Iran n'ont été condamnées ni par l'Agence, ni par le Conseil de sécurité, ni même personnellement par le Directeur général. Malheureusement, tant le Président de l'Assemblée générale que le Directeur général de l'AIEA, dans leurs déclarations au titre de l'ordre du jour de cette session, se sont à nouveau abstenus de condamner ces attaques illégales.

Monsieur le Président,

La République islamique d'Iran est un membre responsable et engagé du TNP depuis 1970. Néanmoins, les trois pays européens et les États-Unis, en répétant les allégations fabriquées du régime sioniste, continuent de déformer et de présenter sous un faux jour les activités nucléaires pacifiques de l'Iran ; tandis que ce régime lui-même, en tant que seul détenteur d'armes nucléaires dans la région et principal obstacle à l'établissement d'un Moyen-Orient exempt d'armes nucléaires, poursuit ses actions en toute impunité. L'Iran, malgré les actes de sabotage, les assassinats, les sanctions illégales et maintenant les attaques directes contre ses installations nucléaires sous garanties, n'a jamais violé le JCPOA, le TNP ou ses obligations de garanties et est toujours resté attaché à la diplomatie.

Les récents rapports du Directeur général confirment également que la suspension des inspections est une conséquence directe de ces attaques armées. La responsabilité de cette situation incombe entièrement aux agresseurs, et non à la victime [de cette agression]. Aucune des dispositions de garanties existantes ne couvre la manière de maintenir l'engagement dans des conditions d'agression armée et de menaces continues. Par conséquent, l'établissement d'un nouveau cadre pour garantir la sécurité du personnel et des installations nucléaires dans de telles circonstances extraordinaires est impératif.

L'Iran et l'Agence ont signé un Mémorandum d'accord au Caire le 9 septembre 2025, dans une atmosphère constructive, dans le but de résoudre ces défis. Malheureusement, cette évolution positive a été immédiatement sapée par les actions hostiles des États-Unis et des trois pays européens ; des pays qui continuent de bloquer toute initiative diplomatique, y compris la proposition équilibrée de la Chine et de la Russie au Conseil de sécurité.

L'activation du soi-disant « mécanisme de rupture » par les trois pays européens est une mesure illégale, imprudente et visant à détruire le dernier pont de la diplomatie, et est par conséquent nulle et non avenue. Ceux qui ont eux-mêmes violé le JCPOA et la résolution 2231 n'ont aucune position légale pour invoquer ses dispositions. La résolution 2231 a expiré de façon permanente le 18 octobre 2025, et toutes les restrictions connexes ont pris fin. Toute tentative de les raviver ou de les remettre en vigueur est un abus illégal des procédures et doit être rejetée avec force par cette Assemblée et le Secrétaire général.

Monsieur le Président,

L'Iran ne cédera jamais à la menace ou à la coercition. Notre réponse ne sera qu'au respect, à l'état de droit et à l'égalité. L'agression militaire et le terrorisme économique ne forceront jamais l'Iran à renoncer à ses droits légitimes.