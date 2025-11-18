Ministre sioniste : Nous avons préparé une cellule pour Mahmoud Abbas

Selon l'agence de presse Abna, Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale du régime sioniste, s'est adressé à Netanyahou en disant : « Vous devez déclarer que Mahmoud Abbas (le président de l'Autorité palestinienne) n'a pas d'immunité. »

Il a ajouté : « S'ils entreprennent une action visant à la reconnaissance de l'État de Palestine sur la scène mondiale, et si les Nations Unies le font, Netanyahou doit donner l'ordre d'assassiner les hauts responsables de l'Autorité palestinienne. »

Ben-Gvir a déclaré : « Mahmoud Abbas doit également être arrêté. Nous avons préparé une cellule pour lui dans la prison de Ktzi'ot. »

Ceci intervient alors que l'Autorité palestinienne est considérée comme la marionnette du régime sioniste en Cisjordanie et entretient une coopération sécuritaire et de renseignement complète avec Tel-Aviv.