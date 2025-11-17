Gharibabadi : Nous répondrons à toute résolution contre l'Iran à l'AIEA

Selon l'agence de presse ABNA, Kazem Gharibabadi, vice-ministre des Affaires étrangères de notre pays pour les Affaires juridiques et internationales, a déclaré à Al-Masirah que les États-Unis d'Amérique assument l'entière responsabilité légale de l'agression contre nos installations nucléaires.

Il a ajouté : Le mécanisme de rétablissement des sanctions (Snapback) n'a pas atteint l'effet escompté, et nous répondrons à toute nouvelle résolution qui sera adoptée contre nous à l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Aujourd'hui, en marge d'une conférence internationale, Gharibabadi a déclaré aux journalistes : Les trois pays européens se sont eux-mêmes exclus de la diplomatie avec l'Iran par l'action qu'ils ont entreprise. Ils ont échoué et veulent compenser leur échec à Vienne.

Il a poursuivi : L'Iran a fait preuve de bonne foi envers l'AIEA et a conclu un accord au Caire.

Le vice-ministre des Affaires étrangères pour les Affaires juridiques et internationales a soulevé la question de savoir ce qu'ils recherchent maintenant, et a dit : Le Snapback n'a pas pu avoir l'impact qu'ils attendaient.