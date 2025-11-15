L'armée soudanaise annonce la mobilisation générale

Selon l'agence de presse Abna citant Al Arabiya, Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté et commandant en chef de l'armée soudanaise, a annoncé que le sort final de la bataille avec les FSR sera scellé dans la région du Darfour et qu'il n'y aura ni cessez-le-feu ni négociations avec les rebelles. Il a appelé tous les citoyens capables de porter des armes à rejoindre les opérations militaires.

Al-Burhan a souligné que la seule condition pour le dialogue est le désarmement complet de ces forces. Il a ajouté que la bataille en cours se poursuivra et que sa fin sera décidée au Darfour, situé dans l'ouest du Soudan.

De vastes régions du Soudan continuent d'être le théâtre d'une escalade des combats entre l'armée et les Forces de soutien rapide ; des conflits qui se sont étendus aux zones adjacentes dans l'État du Kordofan après que ces forces ont pris le contrôle de la majeure partie du Darfour.