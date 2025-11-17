Poursuite des attaques de drones du régime sioniste sur le Sud-Liban

Selon l'agence de presse ABNA, le correspondant de la chaîne de télévision Al Mayadeen a rapporté avoir entendu au moins quatre explosions dans le Sud-Liban, probablement dues aux attaques de drones du régime sioniste.

Le correspondant d'Al Mayadeen au Sud-Liban a ajouté que le régime occupant a également ciblé la périphérie est de la ville d'Aitaroun avec une attaque de drone.

De même, la ville d'Addaisseh dans le Sud-Liban a été la cible d'attaques de drones du régime sioniste.

Ces actes d'agression du régime sioniste interviennent alors que le porte-parole des Forces de maintien de la paix des Nations Unies stationnées au Sud-Liban (FINUL) a déclaré que les activités de ces forces sont confrontées à de nombreux risques, mais qu'elles prennent des mesures de sécurité strictes pour protéger leur vie.

Le porte-parole de la FINUL a averti que les attaques du régime sioniste contre ces forces sont devenues préoccupantes.