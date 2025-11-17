  1. Accueil
  2. service
  3. Asie d'Ouest et Moyen-Orient

Poursuite des attaques de drones du régime sioniste sur le Sud-Liban

17 novembre 2025 - 18:59
Code d'info: 1751378
Source: ABNA
Poursuite des attaques de drones du régime sioniste sur le Sud-Liban

Les médias ont fait état d'au moins quatre explosions entendues dans les villes frontalières du pays avec la Palestine occupée, suite aux attaques de drones du régime sioniste.

Selon l'agence de presse ABNA, le correspondant de la chaîne de télévision Al Mayadeen a rapporté avoir entendu au moins quatre explosions dans le Sud-Liban, probablement dues aux attaques de drones du régime sioniste.

Le correspondant d'Al Mayadeen au Sud-Liban a ajouté que le régime occupant a également ciblé la périphérie est de la ville d'Aitaroun avec une attaque de drone.

De même, la ville d'Addaisseh dans le Sud-Liban a été la cible d'attaques de drones du régime sioniste.

Ces actes d'agression du régime sioniste interviennent alors que le porte-parole des Forces de maintien de la paix des Nations Unies stationnées au Sud-Liban (FINUL) a déclaré que les activités de ces forces sont confrontées à de nombreux risques, mais qu'elles prennent des mesures de sécurité strictes pour protéger leur vie.

Le porte-parole de la FINUL a averti que les attaques du régime sioniste contre ces forces sont devenues préoccupantes.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha