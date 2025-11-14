Liban: le responsable des relations internationales du Hezbollah critique la poursuite des agressions du régime sioniste lors d’une rencontre avec le

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Beyrouth — Selon des sources au fait de l’entretien, le responsable des relations internationales du Hezbollah a exprimé une « vive préoccupation » face à l’intensification des attaques du régime sioniste contre le Sud‑Liban, malgré les annonces de trêve. Il a évoqué des violations répétées du cessez‑le‑feu, des survols aériens, des tirs d’artillerie et des frappes ciblant des secteurs civils proches de la Ligne bleue, estimant que ces actions constituent une menace directe pour la stabilité nationale et régionale.

Au cours de l’échange, la partie libanaise a appelé la France, membre permanent du Conseil de sécurité et partenaire historique du Liban, à user de son influence pour l’application intégrale et symétrique de la résolution 1701: arrêt total des violations terrestres, maritimes et aériennes du régime sioniste, protection des civils et respect des frontières internationalement reconnues. Elle a également souligné l’importance d’une coordination efficace avec la FINUL, afin d’empêcher toute escalade et d’assurer la libre circulation des secours.

Le responsable du Hezbollah a réaffirmé que la question des armes de la Résistance relève d’une stratégie de défense nationale et « n’est en aucun cas négociable sous pression ». Selon lui, les tentatives visant à transformer le dossier du « désarmement » en condition politique n’aboutissent qu’à encourager l’agresseur. Il a insisté sur le fait que la Résistance agit en coordination avec les institutions de l’État, dans un cadre défensif clair, pour protéger la population, le territoire et la souveraineté du Liban.

La dimension humanitaire a occupé une place centrale dans la rencontre: la partie libanaise a alerté sur l’impact des attaques contre les infrastructures, les écoles, les hôpitaux et les réseaux d’eau et d’électricité dans le Sud. Elle a plaidé pour l’ouverture de couloirs humanitaires sûrs, la protection des travailleurs de secours et l’acheminement continu de l’aide, conformément au droit international humanitaire. Le rôle de la France, des Nations unies et des partenaires européens a été présenté comme essentiel pour prévenir une détérioration saisonnière des conditions de vie.

En conclusion, le responsable du Hezbollah a appelé à l’unité nationale, à la vigilance face aux manœuvres destinées à imposer de « nouveaux paramètres politiques » au Liban et à la consolidation de la dissuasion pour empêcher de nouvelles agressions. Il a souligné que tout processus de désescalade crédible doit commencer par un engagement clair à cesser l’agression, à respecter la résolution 1701 et à garantir la souveraineté du Liban, dans l’intérêt de la paix et de la stabilité régionales.

Fin/229