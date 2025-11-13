Demande Officielle de Trump à Herzog pour la Grâce de Netanyahou

Selon l'agence de presse Abna, citant le journal sioniste Yedioth Ahronoth, le président du régime, Isaac Herzog, a annoncé avoir reçu une lettre officielle du président américain Donald Trump, dans laquelle il lui est demandé d'accorder une grâce totale au Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Dans cette lettre, portant l'en-tête officiel de la Maison Blanche, Trump a qualifié Netanyahou de Premier ministre puissant dont la concentration ne devrait pas être détournée par ces problèmes.

La Lettre Officielle de Trump à Herzog Demandant la Grâce de Netanyahou

Dans la lettre, Trump a qualifié les poursuites judiciaires contre Netanyahou de politiques et d'injustes, déclarant : « Il est temps d'accorder la grâce à Bibi et de mettre fin à ce conflit judiciaire. »

En réaction à cette lettre, le bureau du président du régime sioniste a écrit : « Herzog a un grand respect pour Trump et a toujours loué son soutien inconditionnel et son rôle de premier plan dans le renforcement de la sécurité d'Israël, mais quiconque souhaite la grâce doit formuler une demande de grâce officielle conformément aux règlements. »

Trump réclame la grâce de Netanyahou pour une affaire de corruption, alors que le Premier ministre du régime occupant est recherché par des instances judiciaires internationales pour avoir commis des crimes de guerre à Gaza.