Augmentation des menaces et des attaques contre les Chiites en Syrie

Selon l'agence de presse Abna, citant Al-Maalouma, Shawq Ibrahim, analyste des affaires syriennes, a souligné que les Chiites dans la région de Sayyida Zaynab (a.s.) au sud de Damas sont confrontés à une augmentation des menaces et des agressions, plusieurs de leurs Husseiniyat (lieux de cérémonie de deuil) ayant été incendiés.

Il a ajouté que les habitants de cette région sont directement menacés. Les Chiites d'Irak et du monde entier doivent venir en aide aux Chiites de Syrie dans cette phase sensible. Les Alaouites se tiennent aux côtés des Chiites contre ces crimes du régime de Joulani.

Il avait également été rapporté précédemment que l'intensification des tensions sectaires dans la banlieue de Damas et la région de Zaynabiyah (Sayyida Zaynab), suite aux déclarations provocatrices d'un imam de prière dans la région de la ville d'Al-Hujeira, avait entraîné la propagation de provocations ouvertes contre les Chiites dans la région de Zaynabiyah. À cet égard, une manifestation a eu lieu à Damas, appelant à l'expulsion des Chiites de Zaynabiyah.