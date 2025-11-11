Incident Sanglant dans la Capitale Indienne : Explosion Près du Fort Rouge Fait 9 Victimes

Selon l'Agence de presse internationale Ahlul Bayt (a.s.) – ABNA, des sources d'information indiennes ont rapporté qu'une explosion s'était produite cet après-midi près de la station de métro du Fort Rouge à New Delhi, et que la mort de neuf personnes a été confirmée jusqu'à présent dans cet incident.

Les médias indiens ont rapporté que l'explosion s'est produite près de la porte numéro un de la station de métro du Fort Rouge et à l'intérieur d'une voiture. Le type et la cause de l'explosion ne sont pas encore connus et les enquêtes se poursuivent.

Incendie Étendu après l'Explosion

Selon le service d'incendie de Delhi, l'explosion a provoqué l'incendie de six voitures et de trois rickshaws. Les pompiers ont réussi à maîtriser l'incendie.

Les médias locaux ont rapporté que les corps des neuf victimes de l'incident ont été transportés à l'hôpital. Aucune information sur l'identité des victimes et le nombre possible de blessés n'a encore été publiée.

Ambiguïté sur la Nature de l'Explosion

Les responsables de la sécurité indienne ont annoncé que des enquêtes préliminaires ont été lancées pour identifier la nature de l'explosion et la possibilité qu'elle soit d'origine terroriste.