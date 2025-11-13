Tenue d'un Exercice de Défense Aérienne au Venezuela

Selon l'agence de presse Abna, citant Euronews, le Venezuela a commencé mardi des manœuvres militaires de grande envergure dans le but de protéger son espace aérien contre toute agression extérieure potentielle. L'armée, les forces populaires et la police participent à ces exercices.

Vladimir Padrino López, le ministre de la Défense du Venezuela, a déclaré lors de ces manœuvres à Caracas : « Indépendamment du type, de l'intensité ou de la dimension de la menace, nous sommes déterminés à défendre notre patrie. »

Ces manœuvres militaires se déroulent alors que les tensions entre Caracas et Washington ont augmenté ces dernières semaines. L'administration Trump a ordonné l'envoi de navires de guerre près des côtes vénézuéliennes et a mené plusieurs frappes aériennes dans la région des Caraïbes au cours des derniers mois.

Selon les rapports, depuis le début des opérations du gouvernement américain dans la mer des Caraïbes, au moins 75 personnes ont été tuées lors de 19 frappes aériennes dans la région.