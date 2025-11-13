Le Secrétaire d'État Américain Exprime son Inquiétude Concernant la Violence des Sionistes en Cisjordanie

Selon l'agence de presse Abna, citant la chaîne qatarie Al Jazeera, Marco Rubio, le Secrétaire d'État américain, a déclaré en réaction à la violence des Sionistes en Cisjordanie : « Nous sommes préoccupés par les événements qui se déroulent en Cisjordanie et qui pourraient éclipser et miner nos actions à Gaza. »

Concernant le Soudan, il a également souligné : « L'envoi d'armes aux Forces de soutien rapide (RSF) au Soudan doit être arrêté. »

Le Secrétaire d'État américain a précisé : « Les RSF ne respectent pas leurs engagements et il faut empêcher qu'elles soient approvisionnées en armes. »

Il a ajouté : « Nous faisons pression sur les pays qui soutiennent les RSF pour qu'ils cessent d'envoyer des armes à ces forces. »

Rubio a déclaré : « Les violations des RSF sont organisées, et les allégations selon lesquelles ces actions seraient menées par des éléments non organisés sont fausses. »

Le Secrétaire d'État américain a également dit : « Les RSF ont été impliquées dans des crimes contre des civils, y compris le viol de femmes. »

Dans une autre partie de son discours, Rubio a abordé la question du Venezuela et a affirmé : « Le régime de Nicolás Maduro au Venezuela est un système terroriste et lié à la drogue, et le Président Trump prendra toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de l'Amérique. »

Pendant ce temps, Maduro a répondu à Rubio en déclarant : « Des campagnes sont en cours pour tenter de détruire l'image du Venezuela et de sa révolution, et c'est ce que l'impérialisme et les agences de renseignement américaines ont fait [dans le passé] et font [maintenant]. »