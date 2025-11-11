Accord probable entre Washington et Ankara : Présence turque en Syrie en échange de la non-participation à Gaza

Selon l'agence de presse Ahlul Bayt (a.s.) – ABNA, des sources médiatiques israéliennes ont fait état de la probabilité d'un accord entre les États-Unis et la Turquie, selon lequel Washington accepterait la présence turque en Syrie, à condition qu'Ankara renonce à toute implication dans la bande de Gaza ; un accord qui s'est heurté à l'opposition d'Israël à la présence turque à Gaza.

Selon un rapport de la chaîne « Israel News 24 », le gouvernement américain examine un plan selon lequel la Turquie recevrait l'autorisation d'une présence militaire ou politique en Syrie, en échange de la compensation de sa non-participation à Gaza.

Amichai Stein, le rédacteur en chef des affaires diplomatiques de la chaîne, a déclaré que la Turquie avait récemment examiné d'anciennes bases de l'armée syrienne pour trouver un lieu approprié pour son déploiement.

Stein a ajouté : « Cet accord signifie que la Turquie est privée de présence à Gaza parce qu'Israël s'y oppose, mais on ne peut pas dire 'non' à l'Amérique deux fois ; c'est-à-dire qu'Israël ne peut pas s'opposer à la fois à la présence de la Turquie à Gaza et à sa présence en Syrie. »

Il a souligné que la présence de la Turquie en Syrie est vitale pour Ankara et que les autorités turques n'ont pas l'intention d'abandonner cet objectif. C'est pourquoi Washington cherche à créer une sorte de « compensation » pour la Turquie en autorisant sa présence en Syrie.

Parallèlement, Stein a fait état du désir du gouvernement américain d'entamer une nouvelle série de pourparlers entre la Syrie et Israël. Il a également affirmé que les écarts entre les parties n'étaient pas très importants et que certaines questions pouvaient être résolues, bien qu'il y ait des défis, mais qu'aucun désaccord fondamental n'était visible.