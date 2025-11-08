Si nous ne nous opposons pas aux Sionistes, ils nous imposeront soit la paix, soit la guerre

Selon le correspondant d'Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, le Président de l'Assemblée consultative islamique, a déclaré lors d'une réunion avec des acteurs économiques du Pakistan et de l'Iran : Lors de la guerre de 12 jours de l'Iran contre le régime sioniste, la nation pakistanaise, avec son esprit de recherche de la vérité, de justice et sa compréhension profonde et précise et son diagnostic opportun, est intervenue et a soutenu et défendu la nation, le gouvernement et les forces armées iraniennes, et ce dans tous les domaines politiques au niveau régional et international, ainsi que dans l'opinion publique.

Il a ajouté : Ce soutien intelligent et cette sagesse de la nation pakistanaise resteront toujours dans l'esprit, l'âme et la conscience de la nation iranienne. C'est pourquoi je considère qu'il est de mon devoir de les remercier, et à cette époque, j'ai décidé que mon premier voyage à l'étranger après cette bataille de 12 jours serait au Pakistan pour exprimer cette gratitude en personne, et je suis reconnaissant à Dieu pour cette réussite.

Le Président de l'Assemblée consultative islamique a souligné : Le régime sioniste, au cours de près de 80 ans depuis 1948, date à laquelle il a été établi dans les territoires occupés par une résolution du Conseil de sécurité et que cette tumeur cancéreuse a pris forme, a constamment exercé des pressions sur la Oumma islamique et en particulier sur la nation palestinienne, commettant des meurtres et des crimes, dont nous avons vu le point culminant à Gaza.

Aujourd'hui, la question palestinienne n'est pas seulement une question islamique, mais une question humaine et mondiale

Ghalibaf, saluant le peuple de Gaza, a déclaré : La nation palestinienne a résisté courageusement ces deux dernières années, elle a donné des martyrs mais ne s'est pas rendue. Aujourd'hui, la question palestinienne n'est pas seulement une question islamique, mais une question humaine et mondiale et elle est même soutenue dans les universités américaines. Il a ajouté : Le régime sioniste cherche toujours à étendre son territoire et son objectif final est l'élimination de tout gouvernement islamique indépendant et puissant dans la région, car il considère un tel gouvernement comme une menace pour sa survie.

Le Président de l'Assemblée consultative islamique a déclaré : Si nous ne nous opposons pas au régime sioniste, il nous imposera soit une paix forcée, comme le plan Abraham, soit la guerre. Ils n'ont d'autre logique que celle de la force et du pouvoir, il faut donc leur tenir tête et donner une réponse cinglante.

Il a poursuivi : Dans l'agression que le régime sioniste a initiée et dans laquelle l'Amérique est également intervenue directement, l'Iran islamique, pour la première fois de la part de l'Oumma islamique, s'est opposé à ce régime et a donné une réponse écrasante. Pour la première fois dans l'histoire de ce régime illégitime, Tel Aviv et ses centres militaires ont été visés avec précision et à grande échelle. Les effets de cette réponse sont apparus les sixième et septième jours de la guerre, et ils recherchaient un cessez-le-feu. Dans ce contexte, l'adjoint du vice-président américain a demandé une rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères pour établir un cessez-le-feu.

Vous avez commencé la guerre, et sa fin nous appartient

Le chef du pouvoir législatif a déclaré : La réponse de l'Iran était claire; Vous avez commencé la guerre, et sa fin nous appartient. La guerre se termine lorsque nous menons la dernière attaque. Il a ajouté : Lorsque l'Amérique, contrairement au droit international, a attaqué l'Iran et largué 14 bombes sur des installations nucléaires, moins de 24 heures plus tard, 14 missiles lourds iraniens ont atterri sur le quartier général du Commandement Central Américain (CENTCOM) et même leur radar central a été visé.

Ghalibaf a déclaré : L'unité de l'Oumma islamique et la cohésion des gouvernements musulmans sont un devoir religieux et divin. L'Oumma islamique doit augmenter le coût de cette action pour les pays qui cherchent à normaliser les relations avec le régime sioniste.

Il a ajouté : L'Iran, malgré toutes les sanctions et pressions, a réalisé des progrès significatifs dans le domaine scientifique et notamment dans l'industrie nucléaire. Ces réalisations sont le fruit de la capacité et de l'intelligence de la jeunesse iranienne.

Le Président de l'Assemblée consultative islamique a souligné : L'Iran ne cherchera jamais à se doter de l'arme nucléaire, mais il utilisera ses connaissances et sa technologie dans les domaines médical et de la santé. L'Iran est à la pointe de la technologie dans les nanosciences et les biosciences, et le développement de ces domaines nécessite des efforts continus et une coopération scientifique, y compris avec le Pakistan.