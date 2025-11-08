Émission d'un mandat d'arrêt contre Netanyahou en Turquie

Selon l'agence de presse Abna citant l'agence Anadolu, le procureur général d'Istanbul a émis un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre du régime sioniste.

Selon ce rapport, le procureur général d'Istanbul a émis des mandats d'arrêt contre 37 suspects, y compris le criminel de guerre Benjamin Netanyahou, sous l'accusation de génocide.

L'émission du mandat d'arrêt contre Netanyahou en Turquie intervient alors que la Cour pénale internationale a également émis des mandats d'arrêt contre Netanyahou et l'ancien ministre de la guerre du régime sioniste l'année dernière.

L'utilisation de la famine comme arme, les meurtres, les persécutions et d'autres actes inhumains font partie des crimes commis par Netanyahou et d'autres dirigeants du régime sioniste à Gaza et en Palestine.