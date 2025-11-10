Pénurie de milliers de troupes de combat dans l'armée du régime sioniste

Selon l'agence de presse Abna, l'armée du régime sioniste a déclaré avoir besoin de recruter 12 000 nouvelles forces.

Selon ce rapport, l'armée d'occupation sioniste a souligné qu'elle avait besoin d'au moins sept mille soldats actifs dans les unités de combat.

Ceci survient alors que la crise de la pénurie de personnel dans l'armée du régime sioniste s'est intensifiée depuis longtemps, la plupart des jeunes sionistes refusant de s'engager dans l'armée après avoir vu l'épuisement de la guerre de Gaza et le nombre élevé de pertes dans les rangs des occupants.

Les sionistes appelés Haredim se considèrent également exemptés du service militaire et s'opposent fermement à cette question.