Trump : La guerre en Ukraine prendra fin

8 novembre 2025 - 09:28
Source: ABNA
Le président américain a déclaré lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre hongrois que la guerre en Ukraine prendrait fin.

Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, Donald Trump, le président américain, a déclaré lors d'une conférence de presse avec Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois : « Orbán et moi sommes d'accord que la guerre en Ukraine prendra fin. »

Il a ajouté : « Orbán et moi discuterons de la situation en Ukraine et de la question de l'approvisionnement énergétique. Nous examinons la possibilité d'exempter la Hongrie des sanctions pétrolières russes. »

Le président américain, déclarant qu'il discuterait avec Orbán de la possibilité d'une rencontre avec Poutine, a souligné : « La poursuite des conflits en Ukraine est la raison pour laquelle un sommet avec Poutine n'a pas eu lieu jusqu'à présent. »

Dans une autre partie de ses déclarations, Trump a dit : « J'ai hérité de la guerre en Ukraine de l'ancien président américain Joe Biden, mais je suis déterminé à y mettre fin, tout comme j'ai mis fin à huit conflits précédents. »

Concernant la perspective de parvenir à un accord en Ukraine, le président américain a déclaré : « Parfois, il faut permettre aux parties de se battre, mais le conflit prendra fin dans un avenir pas trop lointain. »

En réponse à la question d'un journaliste sur la possibilité de rencontrer le président Poutine à Budapest, il a répondu : « Il y a toujours une bonne occasion de se rencontrer. »

Trump a esquivé une réponse directe à la question de savoir si la Hongrie devrait être « autorisée » à acheter du pétrole russe.

Le président américain concernant sa demande à la Hongrie d'arrêter d'acheter du pétrole russe : « Nous examinons cette question car il est difficile pour eux de s'approvisionner en pétrole auprès d'autres pays. »

Le Premier ministre hongrois a également déclaré lors de cette conférence de presse : « Nous sommes ici pour commencer un nouveau chapitre avec les États-Unis après les dommages que l'administration précédente a causés au niveau des relations entre les deux pays. »

Il a ajouté : « Parmi les questions qui seront discutées lors de ma rencontre d'aujourd'hui avec Trump, figurent les dossiers du pétrole et du gaz russes. »

Orbán a déclaré : « Si la Hongrie arrête de recevoir du pétrole et du gaz de Russie, les conséquences pour le peuple hongrois et l'économie du pays doivent être claires. »

Le Premier ministre hongrois a poursuivi : « Je discuterai avec Trump du rôle que la Hongrie peut jouer dans les négociations de paix en Ukraine. »

Orbán a déclaré : « À l'exception de la Hongrie, tous les pays européens veulent que la guerre en Ukraine se poursuive. Les États-Unis et la Hongrie sont les deux seuls pays occidentaux qui appellent à la paix en Ukraine. Tout le monde sauf les États-Unis et la Hongrie préfère que la guerre continue, et beaucoup croient que l'Ukraine est capable de gagner, mais c'est un manque de compréhension. »

Il a ajouté : « De nombreux pays européens étaient opposés au déclenchement de la guerre en Ukraine, mais l'administration américaine précédente les a mis sous pression pour qu'ils soutiennent la guerre. »

Le Premier ministre hongrois a dit : « Je comprends la détermination actuelle de Trump à faire tout son possible pour arrêter le conflit en Ukraine. »

Orbán a déclaré : « Je suis venu aux États-Unis pour aider au maximum les efforts de Trump pour établir la paix. »

