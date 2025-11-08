Trump : La guerre en Ukraine prendra fin

Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, Donald Trump, le président américain, a déclaré lors d'une conférence de presse avec Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois : « Orbán et moi sommes d'accord que la guerre en Ukraine prendra fin. »

Il a ajouté : « Orbán et moi discuterons de la situation en Ukraine et de la question de l'approvisionnement énergétique. Nous examinons la possibilité d'exempter la Hongrie des sanctions pétrolières russes. »

Le président américain, déclarant qu'il discuterait avec Orbán de la possibilité d'une rencontre avec Poutine, a souligné : « La poursuite des conflits en Ukraine est la raison pour laquelle un sommet avec Poutine n'a pas eu lieu jusqu'à présent. »

Dans une autre partie de ses déclarations, Trump a dit : « J'ai hérité de la guerre en Ukraine de l'ancien président américain Joe Biden, mais je suis déterminé à y mettre fin, tout comme j'ai mis fin à huit conflits précédents. »

Concernant la perspective de parvenir à un accord en Ukraine, le président américain a déclaré : « Parfois, il faut permettre aux parties de se battre, mais le conflit prendra fin dans un avenir pas trop lointain. »

En réponse à la question d'un journaliste sur la possibilité de rencontrer le président Poutine à Budapest, il a répondu : « Il y a toujours une bonne occasion de se rencontrer. »

Trump a esquivé une réponse directe à la question de savoir si la Hongrie devrait être « autorisée » à acheter du pétrole russe.

Le président américain concernant sa demande à la Hongrie d'arrêter d'acheter du pétrole russe : « Nous examinons cette question car il est difficile pour eux de s'approvisionner en pétrole auprès d'autres pays. »

Le Premier ministre hongrois a également déclaré lors de cette conférence de presse : « Nous sommes ici pour commencer un nouveau chapitre avec les États-Unis après les dommages que l'administration précédente a causés au niveau des relations entre les deux pays. »

Il a ajouté : « Parmi les questions qui seront discutées lors de ma rencontre d'aujourd'hui avec Trump, figurent les dossiers du pétrole et du gaz russes. »

Orbán a déclaré : « Si la Hongrie arrête de recevoir du pétrole et du gaz de Russie, les conséquences pour le peuple hongrois et l'économie du pays doivent être claires. »

Le Premier ministre hongrois a poursuivi : « Je discuterai avec Trump du rôle que la Hongrie peut jouer dans les négociations de paix en Ukraine. »

Orbán a déclaré : « À l'exception de la Hongrie, tous les pays européens veulent que la guerre en Ukraine se poursuive. Les États-Unis et la Hongrie sont les deux seuls pays occidentaux qui appellent à la paix en Ukraine. Tout le monde sauf les États-Unis et la Hongrie préfère que la guerre continue, et beaucoup croient que l'Ukraine est capable de gagner, mais c'est un manque de compréhension. »

Il a ajouté : « De nombreux pays européens étaient opposés au déclenchement de la guerre en Ukraine, mais l'administration américaine précédente les a mis sous pression pour qu'ils soutiennent la guerre. »

Le Premier ministre hongrois a dit : « Je comprends la détermination actuelle de Trump à faire tout son possible pour arrêter le conflit en Ukraine. »

Orbán a déclaré : « Je suis venu aux États-Unis pour aider au maximum les efforts de Trump pour établir la paix. »