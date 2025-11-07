Nigeria: le président Bola Tinubu défie Donald Trump et promet de vaincre le terrorisme

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans des déclarations relayées par les médias locaux, le chef de l’État a assuré que la République fédérale du Nigeria « ne pliera pas face aux pressions extérieures » et qu’elle intensifiera ses opérations contre Boko Haram, l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) et les bandes criminelles actives dans le Nord et le Centre. Tinubu a souligné que la lutte antiterroriste s’accompagnera d’un dialogue diplomatique constant afin d’éviter toute escalade inutile et de préserver la stabilité régionale.

Les autorités nigérianes mettent en avant une approche intégrée: opérations ciblées, renforcement du renseignement, sécurisation des frontières, programmes de déradicalisation et d’appui psychosocial, ainsi que des investissements dans les infrastructures, l’emploi des jeunes et l’éducation dans les zones vulnérables. Abuja affirme que la sécurité durable passe par le développement, tout en rappelant que la lutte contre le terrorisme doit respecter le droit et protéger les populations.

Face aux prises de position de Donald Trump et aux menaces attribuées à Washington, le gouvernement réaffirme le principe de non‑ingérence et le droit souverain du Nigeria à définir sa stratégie. Des responsables soulignent que toute pression économique ou politique contre‑productive fragilise les efforts régionaux, alors que la coopération avec le Niger, le Tchad et le Cameroun — via le mécanisme de la Force multinationale mixte — demeure essentielle pour couper les réseaux transfrontaliers.

Sur le plan diplomatique, Abuja poursuit les consultations avec l’Union africaine, la CEDEAO et les partenaires internationaux disposés à soutenir un agenda centré sur la sécurité humaine, l’aide aux déplacés internes et la relance économique. Les observateurs estiment que le message de Tinubu vise à rassurer les Nigérians et à rappeler que la lutte antiterroriste ne saurait être instrumentalisée par des agendas extérieurs.

Pour les milieux politiques et religieux, la sortie de crise passe par l’unité nationale, la cohésion sociale et le refus des discours de haine. Des organisations de la société civile appellent à la transparence dans la conduite des opérations et à la responsabilisation des forces de sécurité, afin de consolider la confiance des communautés.

En réaffirmant sa détermination à vaincre le terrorisme et à dialoguer, Abuja cherche à bâtir un front intérieur solide, à sécuriser ses frontières et à préserver son rôle de pilier régional, tout en tenant tête aux pressions extérieures lorsqu’elles contredisent l’intérêt national.

Fin/229