Araghchi : Le régime israélien est la principale source d'instabilité dans notre région

Selon l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères de notre pays, a réagi aux récentes déclarations du Premier ministre du régime sioniste, qui avait dit : « Si Israël n'était pas là, le Moyen-Orient n'existerait pas », et a écrit avec sarcasme :

« Cette prétendue 'Ancre de sécurité au Moyen-Orient' :

Est recherchée sous l'accusation de génocide et de crimes de guerre ;

A imposé le système d'apartheid à 7,5 millions de Palestiniens ;

A procédé au bombardement de 7 pays l'année dernière ;

Et a occupé les territoires de la Palestine, du Liban et de la Syrie.

Le régime israélien est la principale source d'instabilité dans notre région. »