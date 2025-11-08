Araghchi : Le régime israélien est la principale source d'instabilité dans notre région

Selon l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères de notre pays, a réagi aux récentes déclarations du Premier ministre du régime sioniste, qui avait dit : « Si Israël n'était pas là, le Moyen-Orient n'existerait pas », et a écrit avec sarcasme :
« Cette prétendue 'Ancre de sécurité au Moyen-Orient' :
-
Est recherchée sous l'accusation de génocide et de crimes de guerre ;
-
A imposé le système d'apartheid à 7,5 millions de Palestiniens ;
-
A procédé au bombardement de 7 pays l'année dernière ;
-
Et a occupé les territoires de la Palestine, du Liban et de la Syrie.
Le régime israélien est la principale source d'instabilité dans notre région. »
